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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 35.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric'in yay çizgisi üzeri hafif sağ çaprazdan çektiği sert şut kalenin solundan az farkla auta gitti.


23. dakikada Mahmut'un topuk pasında yay içerisinde meşin yuvarlağın sahibi olan Caiçara, pasını bekletmeden ceza sahası sol tarafındaki Trezeguet'e verdi. Bu oyuncunun plase vuruşu kaleci Ertuğrul'da kaldı.


28. dakikada Trezeguet'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Gulbrandsen'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1


43. dakikada sol kanatta Deniz Türüç'ten topu kurtaran Eysseric'in ceza alanına ortasında kale sahasındaki Fall'ın kafa vuruşu filelere gitti. 1-1


45. dakikada Gulbrandsen'in ceza sahası için sol tarafından vuruşunu savunma engelledi. Ardından Brecka topu uzaklaştırmak isterken vuruşu kısa kaldı ve Trezeguet meşin yuvarlağı aldı. Bu oyuncu, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla takımını bir kez daha öne geçiren golü attı. 1-2


47. dakikada Trezeguet'in orta sahadan savunma arkasına attığı pasta meşin yuvarlağın sahibi olan Gulbrandsen'in bir süre top sürdükten sonra ceza alanına girip sol çaprazdan yaptığı vuruş ağlara gitti. Ancak gol VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Cemil Tunç


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Eysseric, Doğucan, Hajradinovic, Mabil, Fall, Muleka


Yedekler: Erdem, Harun, Mehmet Feyzi, Travnik, Tunay, Ahmet, Umut


Teknik Direktör: Sami Uğurlu


Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen


Yedekler: Muhammed, Hasan Ali, Ravil, Şener, Ömer Ali, Chadli, Serdar, Pizzi, Salih, Atabey


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Goller: Gulbrandsen (dk. 28), Trezeguet (dk. 45) (Medipol Başakşehir), Fall (dk. 43) (Kasımpaşa)


Sarı kart: Tolga (Medipol Başakşehir)

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