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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Doğucan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jörgensen'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan oyun alanına döndü.


17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Travnik'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


42. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Eysseric'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine girip son çizgiye inen Travnik'in içeri çevirdiği topa ön direkte Camara'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Cemil Tunç


Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Elmalı, Doğucan Haspolatlı, Travnik, Ahmet Engin, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Jörgensen


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Erdem Canpolat, Ben Ouannes, Sakıb Aytaç, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Varga, Umut Bozok, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Kerem Atakan Kesgin, Cofie, Fajr, Henrique, Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Muhammed Emin Ergin, Azubuike, Hakan Arslan, Kayode, Leke James


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Camarra (dk. 43 k.k.) (Kasımpaşa)


Sarı kart: Kerem Atakan Kesgin (Sivasspor)

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