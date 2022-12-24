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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada soldan topla ceza sahası içine giren Uğur'un yerden verdiği pasta Dia Saba, rakibinden sıyrılıp kale sahası içinden kayarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1


29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına giren Ben Ouannes'i gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyonda şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.


39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koita, pasını sol çaprazda müsait durumdaki Ben Ouannes'e aktardı. Bu futbolcu düzeltip şık bir plase vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Sarper Barış Saka, Furkan Ürün, Cemil Tunç


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Bruma, Petretta, Tirpan, Aytaç Kara, Fall, Ben Ouannes, Hajradinovic, Koita


Yedekler: Erdem, Donk, Tunay, Yunus, Eysseric, Tarkan, Ahmet Emin, Bahoken, Berat, Celina


Teknik Direktör: Selçuk İnan


Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Charisis, Ulvestad, Erdoğan, Robin, Dia Saba, Yatabare


Yedekler: Muammer Zülfikar, Murat Paluli, Max Gradel, Angielski, Emre Gökay, Ahmet Musa, Keita, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Dia Saba (dk. 15) (Sivasspor), Ben Ouannes (dk. 39) (Kasımpaşa)


Sarı kart: Fall (Kasımpaşa)

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