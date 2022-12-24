Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sol kanatta topla buluşan Ben Ouannes'in ceza sahası içine gönderdiği ortada Koita gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
66. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top Gradel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun kale sahasının önünden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tirpan'ın ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte Fall uçarak kafayı vurdu ancak top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Sarper Barış Saka, Furkan Ürün, Cemil Tunç
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Bruma, Petretta (Bahoken dk. 68), Tirpan, Aytaç Kara (Yunus Mallı dk. 61), Fall, Ben Ouannes, Hajradinovic (Eysseric dk. 75), Koita
Yedekler: Erdem, Donk, Tunay, Tarkan, Ahmet Emin, Berat, Celina
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara (Murat Paluli dk. 46, Ahmet Musa dk. 82 ?), Uğur, Charisis (Gradel dk. 57), Ulvestad, Erdoğan, Robin (Keita dk. 75), Dia Saba, Yatabare
Yedekler: Muammer Zülfikar, Angielski, Emre Gökay, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Dia Saba (dk. 15), Gradel (dk. 66) (Sivasspor), Ben Ouannes (dk. 39) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Fall, Petretta, Ben Ouannes, Hajradinovic, Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Kasımpaşa), Charisis, Dia Saba (Sivasspor)