Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 28.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Bakasetas'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Gomez'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
21. dakikada Eysseric'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci Uğurcan, sol kale direğinin dibine gelen topu son anda kornere çeldi.
29. dakikada Mounir Chouiar'ın ceza yayının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışının sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Burak Şeker, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Ergin Gözütok
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Tarkan Serbest, Djilobodji, Yasin Özcan, Eysseric, Malsa, Hajradinovic, Mustafa Eskihellaç, Mounir, Fall
Yedekler: Erdem Canpolat, Ryan Donk, Tunay Torun, Koita, Ben Ouanes, Ahmet Emin Engin, Bahoken, Tırpan, Aytaç Kara, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Denswil, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Markovic, Gomez
Yedekler: Taha Tepe, Bartra, Visca, Umut Bozok, Hamsik, Gbamin, Bardhi, Peres, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk
Teknik Sorumlu: İhsan Gündüz Derelioğlu
Gol: Mounir Chouiar (dk. 29) (Kasımpaşa)