Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Ümraniyespopr: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Fall'ın sol kanattan yaptığı ortada Gholizadeh'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top uzak kale direğin dibinden auta gitti.
4. dakikada Mounir'in pasında sağ tarafta topla buluşan Fabiano'nun ceza sahası içine girip sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.
29. dakikada Gholizadeh'in derinlemesine verdiği pasta Fall'ın ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra sağ ayağı ile yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 1-0
40. dakikada Ümraniyespor atağında ceza sahası içinde Epureanu, Eysseric'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını işaret etti.
41. dakikada penaltıda topun başına geçen Mrsic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Günay'ın solundan ağlara gitti. 1-1
45+1. dakikada Eysseric'in ceza yayı hemen önünden kullandığı serbest vuruşta top, sağ kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kısal, Samet Çavuş
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan, Eysseric, Malsa, Hadjradinovic, Gholizadeh, Mounir, Fall
Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Ahmet Emin Engin, Gökhan Gül, Mustafa Eskihellaç, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Hadergjonaj, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Mrsic, Oğuz Gürbulak, Avounou, Geraldo, Gheorghe, Umut Nayır
Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Mustafa Eser, Sackey, Serkan Göksu, Kayode, Onur Ayık, Fatih Şanlıtürk, Kartal Kayra Yılmaz, Sekidika
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Fall (dk. 29) (Kasımpaşa), Mrsic (dk. 41) (Ümraniyespor)