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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Fall, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.


59. dakikada Mounir'in sol taraftan kullandığı kornerde Yasin Özcan'ın kale önünden yaptığı kafa vuruşu sonrası savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.


70. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Geraldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak,


sağ kale direğin yanından dışarıya çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kısal, Samet Çavuş


Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan, Eysseric (Ali Sühan Demirel dk. 88 ?), Malsa (Aytaç Kara dk. 73), Hadjradinovic, Gholizadeh, Mounir (Ahmet Emin Engin dk. 80 ?), Fall


Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Gökhan Gül, Mustafa Eskihellaç, Berat Kalkan, Hadergjonaj


Teknik Direktör: Selçuk İnan


Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Mrsic (Serkan Göksu dk. 73), Oğuz Gürbulak (Kayode dk. 87 ?), Avounou (Onur Ayık dk. 61), Geraldo (Sackey dk. 87 ?), Gheorghe (Kartal Kayra Yılmaz dk. 61), Umut Nayir


Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Mustafa Eser, Fatih Şanlıtürk, Sekidika


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Fall (dk. 29) (Kasımpaşa) Mrsic (dk. 41) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Eysseric (Kasımpaşa) Serkan Göksu (Ümraniyespor)

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