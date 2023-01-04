Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Hajradinovic'in sol çapraza gönderdiği pasta, Ahmet Engin ceza sahası ön çizgisine çevirdiği topa Ben Ouanes'in yer düzgün vuruşunda kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakika Hadergjonaj'ın yerden ceza sahası ön çizgisine gönderdiği pasta Hajradinovic yerden kaleye düşündü, ceza saha içinde sol çaprazda top Ahmet Engin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Runarsson iki hamlede topu kontrol etti.

32. dakikada orta sahadan Eysseric'in savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Fall'ın ceza sahası içine girdikten sonra yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest (Graovac dk. 16), Ryan Donk, Yasin Özcan, Hajradinovic, Aytaç Kara, Eysseric, Ahmet Engin, Ben Ouanes, Mamadou Fall

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Yunus Mallı, Sadık Çiftpınar, Cedric Bahoken, Feyzi Yıldırım, Selim Dilli, Berat Kalkan, Celina

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Fatih Aksoy, Johan Fer, Furkan Bayır, Yusuf Özdemir, Umut Güneş, Lusamba, Efecan Karaca, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Eduardo, Rassoul, Pereira, Balkovec, Oğuz Aydın, Doumbia

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Ben Ouanes (dk. 11), Mamadou Fall (dk. 32) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Ben Ouanes (Kasımpaşa)