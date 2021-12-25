Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Altay: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içinde Ben Ouannes'e yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı olarak değerlendirdi.

52. dakikada Umut Bozok'un kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Lis oyun alanına çeldi.

62. dakikada Umut Bozok'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Engin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67. dakikada Cebrail Karayel'in Evren Elmalı'ya yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Cebrail Karayel, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

87. dakikada sağ taraftan Mehmet Feyzi Yıldırım'ın son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Yusuf'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Lis oyun alanına çeldi.

88. dakikada Ben Ounnes'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Umut Bozok'un kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Selahattin Altay

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donk, Brecka (Tarkan Serbest dk. 46), Eren Elmalı, Ahmet Engin (Yusuf Erdoğan dk. 76), Doğucan Haspolat, Ben Ouannes, Hajradinovic, Eysseric (Travnik dk. 77), Umut Bozok

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sakıb Aytaç, Varga, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Björkander, Naderi (Aka dk. 24, Rodriguez dk. 61), Pinares (Deniz Kadah dk. 79), Zeki Yıldırım, Poko, Kazımcan Karataş, Kappel, Paixao (Bamba dk. 61)

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Rayyan, Thaciano, Eren Erdoğan, Deniz Kadah, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Donk (dk. 34), Umut Bozok (dk. 88) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Cebrail Karayel (dk. 67) (Altay)

Sarı kartlar: Naderii Pinares, Rodriguez (Altay), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)