Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada orta sahada topu alan Trezeguet'in topu sürerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
58. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solunda az farkla dışarı gitti.
61. dakikada Hakan'ın pasında sol kanatta topu alan Eduok'un rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
63. dakikada Karim Hafez'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünde dışarı çıktı.
69. dakikada ceza sahası içinde bulunan Trezeguet'in pasında ceza yayı üzerinde topu alan Pavelka'nın yerden vuruşunda kaleci Sehic kornere çeldi.
70. dakikada Popov'un sağ kanattan yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in altı pasta yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.
76. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine sağ taraftan girip verdiği pasta arka direkte bulunan Koita'nın kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Zorbay Küçük, İsmail Şencan, Erdem Bayık
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Josue Sa, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku (Veysel Sarı dk. 68), Pavelka, Hajradinovic (Karim Hafes dk. 53), Tarkan Serbest, Trezeguet (Özgür Çek dk. 90+6 ?), Koita
Yedekler: Eray, Tarkan, Hasan, Perica, İlhan Depe, Uğurcan, Azad
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
BB Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Lokman Gör (Hakan Arslan dk. 45), Leo, Kone (Gilles Sunu dk. 59), Scuk (Opseth dk. 84 ?), Eduok, Taylan Antalyalı, Obertan, Rashad Muhammed
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan, Sefa, Emrah Başsan, Samed Ali, Tshabalala, Muns
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Koita (dk. 29 ve 76) (Kasımpaşa), Eduok (dk. 61) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Veysel (Kasımpaşa), Scuk (BB Erzurumspor)