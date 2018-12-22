Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı frikiği kullanan Ljajic'in şutunu kaleci Ramazan oyun alanı içine çeldi. Dönen top Dorukhan'ın hamlesiyle ağlara gitti. Ancak gol öncesi top Dorukhan'ın eline çarptığı için VAR kararıyla iptal edildi.

11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Diagne'nin göğsüyle indirdiği topu Gökhan Gönül uzaklaştırmaya çalışırken, ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Sadiku'nun sert vuruşu filelerle buluştu. 1-0

16. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet'in şutunda Karius gole izin vermedi.

19. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasında arka direkte Diagne'nin kafa vuruşu filelere gitse de gol kararı VAR ile iptal edildi.

31.dakikada Diagne'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Koita'nın çaprazdan yaptığı sert vuruş auta çıktı.

40. dakikada sol çaprazda topla buluşan Trezeguet'in sert şutunda Karius, köşeye giden topu kornere çeldi.

45+1. dakikada sağ kanattan Koita'nın ortasında Karius'un uzaklaştırmaya çalıştığı top yine Koita'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ortasında Diagne meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sa, Sadikux, Koita, Pavelka, Trezeguet, Diagne

Yedekler: Eray, Eduok, Tarkan, Mustafa Ethem, Hakan, Onur, Özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adriano (Fatih dk. 45+1 ?), Atiba, Dorukhan ? (Babel dk. 5), Medel, Lens, Ljajic, Mustafa

Yedekler: Tolga, Quaresma, Oğuzhan, Güven, Gökhan, Larin, Utku

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Sadiku (dk. 11), Diagne (dk. 45+1) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Diagne, Pavelka (Kasımpaşa), Adriano, Vida (Beşiktaş)