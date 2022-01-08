Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ taraftan Ben Ouannes'in sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Eysseric'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
6. dakikada Ahmet Engin'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Umut Bozok'un plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
19. dakikada Diouf'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kamara'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ata Yıldırım, Mehmet Salih Mazlum
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan, Hajradinovic, Ahmet Engin, Eysseric (Travnik dk. 35), Ouannes, Umut Bozok
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Sakıb Aytaç, Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hasan Emre Yeşilyurt, Anıl Özçelik
Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu
Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Sadık Baş, Fatih Kuruçuk, Falette, Bülent Cevahir, Kamara, Sackey, Saint- Louis, Lobzhanidze, Muhammed Mert, Diouf
Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Gökdeniz Kurşunoğlu, Onur Ergün, Boudjemaa, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Öksüz, Eray Akar, Osman Can Güleryüz, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Eysseric (dk. 2), Umut Bozok (dk. 6) (Kasımpaşa)