Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Hadergjonaj'ın yerden içeri çevirdiği topa Umut'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
12. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Mustafa Pektemek topla buluştu. Mustafa'nın pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında Gavranovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
14. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ahmet Engin'in yaptığı ortaya kale önünde Yasir'in ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
36. dakikada ceza alanı dışı sol çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahasına girip içeri çevirdiği pasta Umut Bozok, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Ben Ouanes, Hajradinovic, Tarkan Serbest, Ahmet Engin, Umut Bozok
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sakıb Aytaç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Taha Veysel Kemendi, Varga, Sarp Yavrucu, Fall, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu
Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Uğur Demirok, Hosseini, Yasir Subaşı, Emrah Başsan, Abdulkadir Parmak, Attamah, Gökhan Sazdağı, Gavranovic, Mustafa Pektemek
Yedekler: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Mert Çetin, Kemen, Emre Demir, İbrahim Akdağ, Bertolacci, Cardoso, Mane, İlhan Parlak
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Gavranovic (dk. 12) (Kayserispor), Yasir Subaşı (dk. 14 kk.), Umut Bozok (dk. 36) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Donk (Kasımpaşa) Gökhan Sazdağı (Kayserispor)