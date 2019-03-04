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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Hafes'in sağ kanattan çevirdiği ortada Tarkan'nın kafa vuruşu sol direğin dibinden auta çıktı.


54. dakikada savunma arkasına sarkan Perica'nın sert şutunu kaleci Uğurcan çeldi. Dönen topu Trabzonspor savunması tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.


63. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hafes'in ortasına ön direkte yükselen Perica, yaptığı düzgün kafa vuruşula topu filelerle buluşturdu. 2-1


73. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega'nın şutunda kaleci Scuffet gole izin vermedi.


88. dakikada Toure'nin ceza alanı içinde topa elle müdahalesini VAR'da izleyen Bülent Yılıdırm penaltı kararı verdi.


90. dakikada beyaz noktaya gelen Trezeguet, skora dengeyi getiren golü kaydetti. 2-2



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz


Kasımpaşa: Scuffet, Veysel (Karim Hafes dk. 46), Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Sa (Khalili dk. 81 ?), Pavelka, Tarkan, Trezeguet, İlhan Depe (Hajradinovic dk. 46), Perica


Yedekler: Ramazan, Eray, Heintz, Hasan Bilal, Uğurcan, Özgür, Azad Toptik


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak (Amiri dk. 66), Sosa, Ekuban, Nwakaemex, Yusuf Yazıcı, Rodallega


Yedekler: Arda, Murat Akpınar, Ali Osman, Batuhan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Perica (dk. 63) Trezeguet (dk. 90 pen.) (Kasımpaşa), Nwakaeme (dk. 30 ve 45+1) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Veysel, Sadiku, Sa (Kasımpaşa), Novak, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

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