Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Donk'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Koita'nın kafayla indirdiği topa Tırpan ceza alanı ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.
60. dakikada Antalyaspor'da Ömer Toprak'ın savunmadan çıkmaya çalışırken yaptığı hata sonrasında sağ tarafta topla buluşan Fall'ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Malsa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
73. dakikada Antalyaspor atağında Fernando'nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat'ın son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.
74. dakikada Tırpan'ın savunma arkasına attığı uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Koita, rakip savunmayı çalımlayıp ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
90+3. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazından önünde bulan Aytaç Kara bekletmeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, kaleci Leite son anda topu kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Volkan Narinç
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Fabiano, Djilobodji, Ryan Donk, Ben Ouanes, Eysseric (Aytaç Kara dk. 90+1 ?), Mickael Malsa (Hajradinovic dk. 84 ?), Mickael Tırpan, Fall (Ahmet Engin dk. 90+2 ?), Chouiar (Ali Gholi dk. 75), Koita
Yedekler: Ramazan Özkanlı, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Gökhan Gül, Berat Kalkan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Emrecan Uzunhan dk. 81 ?), Güray Vural, Erdal Rakip (Ufuk Akyol dk. 56), Fernando, Ghacha (Sinan Gümüş dk. 68), Mehmedi (Szabo dk. 55), Larsson (Haji Wright dk. 81 ?) , Bertuğ Yıldırım
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Ndao, Mampasi
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Chouiar (dk. 22), Koita (dk. 39), Malsa (dk. 60) (Kasımpaşa), Fernando (dk. 45 pen.) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Chouiar, Eysseric (Kasımpaşa)