Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skor ile mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem'in pasında kale önünde kaleci Ramazan ile karşı karşıya kalan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.
55. dakikada Pavelka'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eduok'un kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'e çarparak kornere gitti.
57. dakikada sağ taraftan Eduok'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Josue Sa'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından ağlara gitti. 2-0
64. dakikada sağ taraftan Ahmed Ildız'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
81. dakikada ceza yayı önünden Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
84. dakikada Tarkan'ın pasında Yeni Malatyaspor yarı sahasında topla buluşan Diagne'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
90. dakikada sol taraftan Özgür Çek'in yaptığı ortada kale önünde Trezeguet'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür Çek, Pavelka, Josue Sa (Hakan Demir dk. 87 ?), Trezeguet, Eduok (Hasan Bilal dk. 89 ?), Tarkan, Diagne (Ethem Erboğa dk. 90+1 ?)
Yedekler: Eray, Mehmet Enes, Onur, Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Cehabake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş (Rahman Buğra dk. 59), Ahmed Ildız, Muırat Yıldırım, Pereira (Eren Tozlu dk. 69), Adem Büyük, Aleksic, Boutaib
Yedekler: Abdul Samed, Gökhan, Ömer Şişmanoğlu, Seth, Mustafa, Miniru, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Diagne (dk. 6 pen. ve 84), Josue Sa (dk. 57) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Diagne, Veysel Sarı (Kasımpaşa), Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)