Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında oluşan karambolde kale önünde Travnik'in yaptığı vuruşta top filelere gitti. 3-0
67. dakikada Kamara'nın sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Muhammed Mert'in yaptığı kafa vuruşunda Hadergjonaj çizgi üzerinde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
75. dakikada sol taraftan Saint- Louis'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde topu kontrol eden Onur Ergün'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ata Yıldırım, Mehmet Salih Mazlum
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 90+1 ?), Hajradinovic, Ahmet Engin, Eysseric (Travnik dk. 35), Ouannes (Yusuf Erdoğan dk. 74), Umut Bozok
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sadiku, Sakıb Aytaç, Varga, Hasan Emre Yeşilyurt, Anıl Özçelik
Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu
Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Sadık Baş, Fatih Kuruçuk, Falette (Burak Öksüz dk. 46), Bülent Cevahir (Kamil Ahmet Çörekççi dk. 46), Kamara, Sackey (Onur Ergün dk. 46), Saint- Louis, Lobzhanidze (Bertuğ Yıldırım dk. 88 ?), Muhammed Mert (Mehdi dk. 69), Diouf
Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Gökdeniz Kurşunoğlu, Eray Akar, Osman Can Güleryüz
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Eysseric (dk. 2), Umut Bozok (dk. 6), Travnik (dk. 50) (Kasımpaşa), Onur Ergün (dk. 75) (Hatayspor)
Sarı kart: Travnik (Kasımpaşa)