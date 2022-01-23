Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Umut'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ahmet Engin'in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

81. dakikada ceza yayı üzerinden Bertolacci'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un müdahalesinin ardından direğe de çarparak auta gitti.

83. dakikada Doğucan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ben Ouanes'in plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyip, gol öncesi faul tespit ederek golü iptal etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Ben Ouanes (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 89 ?), Hajradinovic, Tarkan Serbest, Ahmet Engin (Fall dk. 67), Umut Bozok (Varga dk. 90+6 ?)

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sakıb Aytaç, Taha Veysel Kemendi, Sarp Yavrucu, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu

Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Uğur Demirok, Hosseini, Yasir Subaşı (Cardoso dk. 46), Emrah Başsan (İbrahim Akdağ dk. 46), Abdulkadir Parmak, Attamah, Gökhan Sazdağı (Mane dk. 46), Gavranovic (İlhan Parlak dk. 87 ?), Mustafa Pektemek (Bertolacci dk. 56)

Yedekler: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Mert Çetin, Kemen, Emre Demir

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Gavranovic (dk. 12) (Kayserispor), Yasir Subaşı (dk. 14 k.k.), Umut Bozok (dk. 36), Ahmet Engin (dk. 52) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Donk, Ertuğrul Taşkıran (Kasımpaşa) Gökhan Sazdağı, Bertolacci (Kayserispor)