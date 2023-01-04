Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 4 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Efkan'ın sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topa Ahmed Hassan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakika Hajradinovic'in savunma arkasına attığı uzun pasta rakip kaleye ilerleyen Bahoken'in ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında dışarı çıktı.

67. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eyseric, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Runarsson'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak yakın kale köşeden filelerle buluştu. 3-0

83. dakikada orta sahada topla buluşan Mamadou Fall sağ çaprazdan ceza sahasına girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. 4-0

90+1. dakikada Zinedine Ferhat'ın ceza sahasına çevirdiği topa arka direkte Ahmed Hassan'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 4-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest (Graovac dk. 16), Ryan Donk, Yasin Özcan (Berat Kalkan dk. 87 ?), Hajradinovic, Aytaç Kara, Eysseric (Celina dk. 87 ?), Ahmet Engin (Cedric Bahoken dk. 62), Ben Ouanes, Mamadou Fall

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Yunus Mallı, Sadık Çiftpınar, Feyzi Yıldırım, Selim Dilli

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Alanyaspor: Runarsson, Candeias (Pereira dk. 46), Fatih Aksoy (Doumbia dk. 46), Johan Fer, Furkan Bayır, Yusuf Özdemir, Umut Güneş (Zinedine Ferhat dk. 72), Lusamba (Efkan Bekiroğlu dk. 46), Efecan Karaca, Cavaleiro (Oğuz Aydın dk. 59), Ahmed Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Eduardo, Rassoul, Balkovec

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Ben Ouanes (dk. 11), Mamadou Fall (dk. 32 ve 83), Eyseric (dk. 67) (Kasımpaşa), Ahmed Hassan (dk. 90+1) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Ben Ouanes, Bahoken (Kasımpaşa)