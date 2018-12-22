Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 4 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu )

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Lens'in sağ kanattan kestiği ortada Mustafa Pektemek'in topu yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-1

70. dakikada Karius'un degajında topu kontrol eden ve Ben Youssef'i geçen Babel'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

72. dakikada Eduok'un ceza alanına çevirdiği topla Sadiku buluştu. Sadiku'nun sert şutu üst direkten döndü. Dönen topa hamle yapmak isteyen Diagne, Fatih'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır, VAR'a başvurarak penaltı noktasını gösterdi.

75. dakikada topun başına gelen Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

82. dakikada sağ kanattan gerçekleşen atakta Sadiku'nun çevirdiği topta Pavelka'nın gelişine çektiği şut ağlara gitti. 4-1

84. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan'ın ceza sahasına açtığı ortada Güven'nin kafa vuruşunu Ramazan kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sa (Tarkan dk. 76), Sadiku, Koita (Eduok dk. 63), Pavelka (Hakan dk. 86 ?), Trezeguet, Diagne

Yedekler: Eray, Mustafa Ethem, Hakan, Onur, Özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adriano (Fatih dk. 45+1 ?), Atiba (Güven dk. 81 ?), Dorukhan ? (Babel dk. 5), Medel, Lens, Ljajic, Mustafa

Yedekler: Tolga, Quaresma, Oğuzhan, Gökhan, Larin, Utku

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Sadiku (dk. 11), Diagne (dk. 45+1 ve 75 pen. ), Pavelka (dk. 83)(Kasımpaşa), Mustafa Pektemek (dk. 52) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Diagne, Pavelka, Eduok (Kasımpaşa), Adriano, Vida, Fatih (Beşiktaş)