Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 5 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Girensunspor'u 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Yasin Özcan'ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahası sol çaprazdan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1
66. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Mounir Chouiar'ın ortasında kale önünde Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Ali Tuna
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Tirpan, Tarkan Serbest (Graovac dk. 79), Ryan Donk, Yasin Özcan (Selim Dilli dk. 86 ?), Aytaç Kara, Eysseric (Feyzi Yıldırım dk. 80 ?), Hajradinovic (Tunay Torun dk. 74), Ben Ouanes, Mounir Chouiar (Berat Kalkan dk. 80 ?), Fall
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Yunus Mallı, Ahmet Emin Engin, Bahoken, Ali Demirel
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer (Talha Ülvan dk. 74), Görkem Sağlam (Faustin dk. 74), Perez, Alper Uludağ (Faruk Can Genç dk. 63), Campuzano (Kuwas dk. 63), Savicevic, Mejia (Murat Akpınar dk. 85 ?), Serginho, Sainz, Bajic
Yedekler: Ferhat Kaplan, Arda Kılıç, Doğancan Davas, Rahmetullah Berişbek, Mert Kurt
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Fall (dk. 14), Eysseric (dk. 29 pen.), Aytaç Kara (dk. 45+4 pen. ve 50) Ben Ouanes (dk. 50) (Kasımpaşa), Savicevic (dk. 10) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Aytaç Kara, Eysseric (Kasımpaşa), Hayrullah Bilazer, Mejia (Giresunspor)