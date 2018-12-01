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Spor Toto Süper Lig: M. Başakşehir: 0 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torje'nin şutu direğin yanından auta çıktı.


32. dakikada Epureanu'nun verdiği pasta sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


35. dakikada Torje'nin savunmanın arkasına bıraktığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammet Demir topu ağlara gönderdi. 0-1


45. dakikada Clichy'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Emre'nin ıska geçtiği top Mahmut'un önünde kaldı. Mahmut'un plase vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic


Yedekler: Volkan, Adebayor, Arda, Soner, Hafes, Jojic, Kerim, Uğur, Gökhan, Yusuf


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


DG Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Ndinga, Hakan, Torje, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir


Yedekler: Ali, Kone, Ziya, Medjani, Erdoğan, İlker, Aydın, Rybalka, Cyriac, Alvarez


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gol: Muhammet Demir (dk. 35) (DG Sivasspor)


Sarı kart: Robinho (Sivasspor)

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