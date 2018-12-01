Spor Toto Süper Lig: M. Başakşehir: 0 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruş üstten auta çıktı.
71. dakikada Kerim'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca, Adebayor'a indirdi. Adebayor'un şutunda savunmadan dönen topu Visca tamamladı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
79. dakikada Clichy'nin ceza sahası içine açtığı ortada Visca'nın kafa vuruşunda topu kaleci Tolgahan kornere çeldi.
79. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mossoro'nun şutunu kaleci Tolgahan kornere çeldi.
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah (Kerim dk. 46), Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro (Soner dk. 90 ?), Napoleoni, Bajic (Adebayor dk. 59)
Yedekler: Volkan, Arda, Hafes, Jojic, Uğur, Gökhan, Yusuf
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
DG Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Ndinga, Hakan, Torje (Medjani dk. 68), Robinho (Erdoğan 90+1 ?), Emre Kılınç, Muhammet Demir (Rybalka dk. 73)
Yedekler: Ali, Kone, Ziya, İlker, Aydın, Cyriac, Alvarez
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Muhammet Demir (dk. 35) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Robinho, Hakan, Braz (Sivasspor), Adebayor, Emre, Epureanu (Başakşehir)