Spor Toto Süper Lig: M. Başakşehir: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Balkovec kullandı. Bu futbolcunun ortasında savunmadan seken top Efkan'ın önünde kaldı. Efkan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

19. dakikada soldan kazanılan korner atışında Lima ceza sahası içine ortaladı. Savunmadan önce yükselen Biglia'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

23. dakikada Okaka'nın kazandığı topta soldan ceza sahasına giren Mounir, çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Runnasson bu pozisyonda gole engel olurken, dönen topu Serdar Gürler tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Mounir, Okaka

Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Touba, Aleksic, Deniz Türüç, Traore, Keny, Szysz, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Fer, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Umut Güneş, Oğuz Aydın, Eduardo

Yedekler: Yusuf Karagöz, Çağan Kayra Erciyas, Tayfur Bingöl, Targhaline, Mevlja, Yusuf Özdemir, Lusamba, Doumbia, Erencan Yardımcı, Candeias

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Serdar Gürler (dk. 23) (M.Başakşehir)

Sarı kartlar: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir - Teknik Direktör), Umut Güneş (Corendon Alanyaspor)