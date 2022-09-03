Spor Toto Süper Lig: M. Başakşehir: 2 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 10'a yükseltti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Mounir'in pasında topla buluşan Berkay, ceza sahasına önüne gelip yerden çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
74. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde Mounir topu uzaklaştıramayınca meşin yuvarlak Balkovec'in önünde kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla auta gitti.
76. dakikada sol kanatta topla buluşan Keny, Fer'den sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan çok sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
85. dakikada Traore'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Keny, kaleci Runarsson'dan sıyrılıp, yerden bir vuruş yaparak ağları havalandırdı. 2-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Ömer Ali dk. 70), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler (Keny dk. 75), Berkay Özcan (Aleksic dk. 70), Mounir (Szysz dk. 86 ?), Okaka (Traore dk. 75)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Touba, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy (Doumbia dk. 57), Furkan Bayır, Balkovec (Yusuf Özdemir dk. 86 ?), Fer, Efkan Bekiroğlu (Candeias dk. 57), Zinedine Ferhat, Umut Güneş, Oğuz Aydın (Erencan dk. 73), Eduardo (Targhaline dk. 57)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Çağan Kayra Erciyas, Tayfur Bingöl, Mevlja, Lusamba
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Serdar Gürler (dk. 23), Keny (dk. 85) (M.Başakşehir)
Sarı kartlar: Emre Belözoğlu, Okaka (M. Başakşehir), Umut Güneş, Fer, Pereira (Corendon Alanyaspor)