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Spor Toto Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Zajc'in savunma arkasına attığı topla Eljif Elmas buluştu. Elmas'ın ceza alanı içinde çektiği şut, kaleci Mert'te kaldı.


16. dakikada gelişen Başakşehir atağında İrfan'ın ara pasında topla buluşan Robinho'nun şutu, kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak top üstten auta çıktı.


19. dakikada İrfan'ın sol kanattan açtığı ortayı Volkan tokatladı. Topu altı pas içinde önünde bulan Robinho, dönüş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


21. dakikada sağ taraftan kullanılan korner vuruşunda Zajc'ın ortasına iyi yükselen Eljif'in kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Erdem Bayık


M.Başakşehir: Mert, Çaiçara, Mahmut, Serdar ? (Attamah dk. 16), Kudriashov, Emre, Visca, Mossoro, Arda Turan, İrfan Can, Robinho


Yedekler: Volkan Babacan, Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur Uçar, Gökhan İnler, Adebayor, Elia,


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Fenerbahçe: Volkan, İsla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Tolgay, Jailson, Moses, Eljif, Zajc, Soldado


Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Sadık, Alper, Mehmet Ekici, Ferdi, Şener, Frey, Valbuena


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gol: Robinho (dk. 19) (M.Başakşehir)


Sarı Kart: Tolgay (Fenerbahçe)

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