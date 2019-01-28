Spor Toto Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Clichy, kale önündeki Visca'ya gönderdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ramazan son anda topu kornere gönderdi.

26. dakikada kazanılan korner atışını sağdan Visca kullandı. Savunma arasında yükselen Arda Turan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

30. dakikada Caiçara sağdan son çizgiyi inip arka direkteki Arda Turan'ı gördü. Göğsüyle topu kontrol eden tecrübeli futbolcunun sert şutunda Popov son anda topa ayak koydu.

38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda İrfan Can ceza sahası içine ortaladı. Defansın arasından iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

42. dakikada Robinho'yla verkaç yaparak son çizgiye inen Visca, çaprazdan çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

M.Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, Emre, Mossoro, Visca, Arda Turan, İrfan Can, Robinho

Yedekler: Volkan, Attamah, Elia, Napoleoni, Demba Ba, Soner Aydoğdu, Karim Hafes, Jojic, Uğur Uçar, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Sadiku, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Tarkan, Trezeguet, Eduok, Hajrandinovic, Koita

Yedekler: Eray, Scuffet, Heintz, Hasan Bilal, İlhan Depe, Uğurcan, Çağtay, Özgür, Azad Toptik

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Gol: Visca (dk. 42) (M. Başakşehir)

Sarı kart: Visca (M.Başakşehir)