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Spor Toto Süper Lig: M.Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele turuncu-lacivertlilerin 2-1'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Moses'in pasında topla çizgiye inen Isla'nın ortasında ceza sahası içinde Zajc'ın müsait pozisyondaki kafa vuruşu direğin yanında auta çıktı.


62. dakikada Hasan Ali'nin ortasında uzak direkte Soldado'nun şutu kaleye paralel olarak gitti. Yaşanan karambolde, hiçbir sarı-lacivertli oyuncu topa dokunamadı.


73. dakikada Attamah'ın kaleci Mert'e göndermek istediği kafa pasında araya giren Soldado topu boş kaleye gönderdi. 1-1


76. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Hasan Ali'nin ortasında müsait pozisyonda Zajc'ın vuruşu üstten auta çıktı.


84. dakikada Visca'nın ara pasında topla buluşan Mossoro'nun, altı pas üzerine gönderdiği topu Napoleoni tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 2-1


90+3. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında Robinho'nun vuruşu az farkla üsten auta çıktı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Erdem Bayık


M.Başakşehir: Mert, Çaiçara, Mahmut, Serdar ? (Attamah dk. 16), Kudriashov, Emre, Visca, Mossoro (Adebayor dk. 87 ?), Arda Turan (Napoleoni dk. 77), İrfan Can, Robinho


Yedekler: Volkan Babacan, Soner, Jojic, Uğur Uçar, Gökhan İnler, Elia


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Fenerbahçe: Volkan, Isla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Tolgay, Jailson (Valbuena dk. 70 ?, Frey dk. 85 ?), Moses, Eljif (Mehmet Ekici dk. 46), Zajc, Soldado


Yedekler: Harun, İsmail, Sadık, Alper, Ferdi, Şener, Neustaedter


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Robinho (dk. 19), Napoleoni (dk. 84) (M.Başakşehir), Soldado (dk. 73) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Robinho, Emre (M.Başakşehir), Tolgay, Serdar Aziz (Fenerbahçe)

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