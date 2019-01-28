Spor Toto Süper Lig: M.Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Visca ve Elia'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Robinho'nun attığı pasla ceza sahası içine giren Caiçara yerden sert vurdu ancak kaleci Ramazan gole izin vermedi.
75. dakikada Trezeguet'nin pasıyla topla buluşan Sadiku uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Mert çok iyi uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.
76. dakikada son çizgiye inen Pavelka rakibinden sıyrılıp Heintz'a pasını verdi. Bu futbolcunun yerden sert şutunda savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.
79. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Elia soldan bindirip ters kanattaki Visca'ya gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Ramazan yine başarılıydı.
84. dakikada Başakşehir, Kasımpaşa savunmasını az adamla yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Visca, savunmanın arkasına hareketlenen Elia'yı gördü. Bu futbolcu aşırtma bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 2-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
M.Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, Emre, Mossoro (Napoleoni dk. 80), Visca, Arda Turan (Elia dk. 73), İrfan Can (Soner Aydoğdu dk. 68), Robinho
Yedekler: Volkan, Attamah, Demba Ba, Karim Hafes, Jojic, Uğur Uçar, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Sadiku, Ben Youssef, Veigneau (Özgür Çek dk. 85 ?), Pavelka, Tarkan, Trezeguet, Eduok (Azad Toptik dk. 85 ?), Hajradinovic (Heitnz dk. 46), Koita
Yedekler: Eray, Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Uğurcan, Çağtay
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Visca (dk. 42), Elia (dk. 84) (M. Başakşehir)
Sarı kartlar: Visca, Epureanu (M.Başakşehir)