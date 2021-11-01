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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Visca'nın sağ kanattan yerden ceza sahasına çevirdiği ortada Ömer Ali topun üzerinden atladı. Geriden gelen Okaka'nın penaltı noktasının önünden yaptığı vuruşta soluna gelen meşin yuvarlağı kaleci Muric, uzanarak iki hamlede kontrol etti.


15. dakikada Vargas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Samet Akaydın'ın vuruşunu kaleci Volkan çeldi. Kale önünde oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Assombalonga'nın şutunda Volkan yine başarılı bir kurtarış yaparak topu kornere gönderdi.


39. dakikada Chadli'nin pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali'nin yerden verdiği pasta Mahmut'un sağ çaprazdan gelişine plase vuruşu yandan auta çıktı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Candaş Elbil


Medipol Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Epureanu, Ndayishimiye, Chadli, Mahmut, Visca, Berkay, Tolga, Ömer Ali, Okaka


Yedekler: Muhammed, Ravil, Duarte, Şener, Emre, Lima, Aleksic, Deniz, Zulj, Gulbrandsen


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Assombalonga


Yedekler: Ferhat, Tayyip Talha, Semih, Kaan, Tarık, İzzet, Metehan, Gökhan, Balotelli, Ezeh


Teknik Direktör: Vincenzo Montello


Sarı kart: Hasan Ali (Medipol Başakşehir)

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