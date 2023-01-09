Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlik ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sol tarafta topla buluşan Onyekuru, aynı alanda önce Belhanda daha sonra da N'Diaye ile duvar pası yaparak ceza sahası içine girdi ve sağ ayağı ile uzak köşeye şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak çok az farkla üstten auta gitti.

38. dakikada ev sahibi takımın sol taraftan kullandığı korner sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Ndayishimiye geriye doğru ceza yayı önündeki Serdar Gürler'e pasını çıkardı. Serdar'ın sert şutunda savunmaya da çarpan top kornere gitti.

41. dakikada Başakşehir atağında sol taraftan Limanın açıtığı ortada Okaka'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan Ali Saygın Ögel

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Youssouf Ndayishimiye, Serdar Gürler, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Stefano Okaka

Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Mounir Chouiar, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Patryk Szysz, Francis Nzaba, Muhammet Arslantaş, Junior Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Semih Güler, Rodrigues, N'Diaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Henry Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Bjarnason, Akintola, Manev, İsmail Çokçalış, Gulbrandsen, Gökhan Töre, Erhun Ötümer, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba (Başakşehir)