Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Altay ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
6. dakikada Martin Rodriguez'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
20. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında kale önünde iyi yükselen Stefano Okaka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
30. dakikada Tolga Ciğerci pasını sağ kanatta bulunan Fredrik Gulbrandsen'e aktardı. Gulbrandsen'in yerden sert ortasında ceza sahası içinde Stefano Okaka'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'dan uyarı alan hakem Ümit Öztürk pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
38. dakikada defansın hatasında topu ceza sahası önünde topu alan Stefano Okaka'nın kaleci Mateusz Lis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ümit Öztürk, Kamil Çetin, Ömer Tevfik Özkoç
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Youssouf Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Fredrik Gulbrandsen, Nacer Chadli, Stefano Okaka
Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Edin Visca, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Peter Zulj, Lucas Lima, Junior Caçaira, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Altay: Mateusz Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Leandro Kappel, Andre Poko, Thiam, Martin Rodriguez, Cesar Pinares, Karamoko Bamba
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Serge Aka, Zeki Yıldırım, Ahmed Yasser Rayan, Tolga Ünlü, Thaciano, Cem Özgener, Marco Paixao, Deniz Kadah, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mustafa Denizli