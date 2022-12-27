Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 -Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Soner'in sol taraftan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa, gelişine sağ çaprazdan Bünyamin'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
29. dakikada Cemali'nin pasında savunma arkasında topu alan Wright sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Aleksic, Berkay Özcan, Chouiar, Okaka
Yedekler: Muhammed Şengezer, Traore, Batuhan Çelik, Keny, Szysz, Deniz Türüç, Nzaba, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Kudryashov, Cemali Sertel, Soner Aydoğdu, Ufuk Akyol, Gökdeniz Bayrakdar, Luiz Adriano, Ghacha (Larsson dk. 27), Haji Wright
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Gerxhaliu, Fredy, Mustafa Erdilman, Erkan Eyibil, Emre Uzun, Hakan Özmert, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir (Başakşehir)