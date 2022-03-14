Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Adriano'nun pasında topla buluşan Doğukan, ceza sahası içinde Haji Wright'a pasını aktardı. Bu oyuncunun yaptığı şutta top kaleci Volkan'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1
26. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alassane Ndao'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada ceza sahası içi sol taraftan Aleksic'in ortasında topla buluşan Pizzi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in sağından auta çıktı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Murat Tuğberk Curbay
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caicara, Ravil Tagir, Leonardo Duarte, Hasan Ali Kaldırım (Okaka dk. 29), Tolga Ciğerci, Serdar Gürler (Deniz Türüç dk. 45 ?), Aleksic, Pizzi, Ömer Ali Şahiner, Chadli
Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Berkay Özcan, Şener Özbayraklı, Gulbrandsen, Salih Uçan, Emre Çolak, Lucas Lima
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Fedor Kudryashov, Güray Vural, Alassane Ndao, Andrea Poli, Fernando, Doğukan, Haji Wright, Luiz Adriano
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Naldo, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Fredy, Ghacha, Gökdeniz Bayraktar, Sinan Gümüş, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: Haji Wright (dk. 20) (Antalyaspor)
Sarı kart: Caicara (Başakşehir)