Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza sahası sağ çaprazından serbest vuruş kullanan Berkay Özcan'ın sert şutunda kaleci Boffin'in meşin yuvarlağı yumrukladı.
59. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Ravil Tagir'in altıpastan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
71. dakikada savunmadan seken topta ceza yayı üzerinden Poli'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
87. dakikada Gökdeniz rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girerek pasını Veysel'e aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Veysel'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Volkan topu kornere çeldi.
90+3. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Salih'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, Güray topu çizgiden çıkardı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Murat Tuğberk Curbay
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Ravil Tagir (Salih Uçan dk. 67), Duarte, Hasan Ali Kaldırım (Okaka dk. 29), Tolga Ciğerci, Serdar Gürler (Deniz Türüç dk. 45), Aleksic, Pizzi (Berkay Özcan dk. 46), Ömer Ali Şahiner (Gulbrandsen dk. 67), Chadli
Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Şener Özbayraklı, Emre Çolak, Lima
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Floranus dk. 83 ?), Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Alassane Ndao (Fredy dk. 75), Andrea Poli, Fernando, Doğukan (Ghacha dk. 69), Haji Wright (Naldo dk. 75), Luiz Adriano (Gökdeniz Bayrakdar dk. 83 ?)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Sinan Gümüş, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: Haji Wright (dk. 20) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Caicara, Ömer Ali Şahiner, Okaka, Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (Başakşehir)