Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Salih'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topa sahip ola Aboubakar'ın sağ çaprazdan kaleye sokularak yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

30. dakikada Adnan Januzaj'ın Gedsonr Fernandes'e yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan VAR'da izleyerek direkt kırmızı kart gösterdi ve Januzaj'ı oyundan attı.

40. dakikada sol taraftan Deniz Türüç, kullandığı serbest vuruşta ortasını kale önüne yaptı. Ön direkte Figueiredo'nun yaptığı kafa vuruşunda Mert arka direkte iki hamlede meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbaraklı, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo

Yedekler: Muhammed Şengezer, Serdar Gürler, Batuhan Çelik, Keny, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Ie, Okaka, Caner Erkin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Sanuç (Saiss dk. 40), Colley, Masuaku, Salih Uçan, Amir, Redmond, Gedson, Cenk Tosun, Aboubakar

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Muleka, Maxim, Umut Meraş, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Aboubakar (dk. 15) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Januzaj (dk. 34) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Colley (Beşiktaş)