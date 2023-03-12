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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada sol çaprazdan Masuaku'nun içeri çevirdiği topa kale önünde Cenk'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


55. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Masuaku topla buluştu. Masuaku'nun sol çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2


58. dakikada Gedson, sol kanatta Duarte'den kaptığı topu direkt kale önünde bulunan Redmond'a aktardı. Redmond'un tek vuruşunda top kaleci Volkan'dan oyun alanına döndü.


90+4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Tayfur'un yaptığı ortada Aboubakar'ın yaptığı kafa vuruşunda topkaleci Volkan'da kaldı.


90+6. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topa sahip olan Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.


90+9. dakikada Gedson'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Rosier'in ceza sahasına girip düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Mete Kalkavan, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbaraklı (Ie dk. 73), Duarte, Touba, Lima (Okaka dk. 79), Biglia (Berkay Özcan dk. 72), Aleksic (Mahmut Tekdemir dk. 59), Deniz Türüç (Serdar Gürler dk. 72), Januzaj, Szysz, Figueiredo


Yedekler: Muhammed Şengezer, Batuhan Çelik, Keny, Ömer Ali Şahiner, Caner Erkin


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Sanuç (Saiss dk. 40), Colley, Masuaku, Salih Uçan (Maxim dk. 70), Amir, Redmond (Rosier dk. 70), Gedson, Cenk Tosun (Tayfur Bingöl dk. 85 ?), Aboubakar


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Muleka, Umut Meraş


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Aboubakar (dk. 15), Masuaku (dk. 55) (Beşiktaş)


Kırmızı kart: Januzaj (dk. 34) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Colley, Amir (Beşiktaş)

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