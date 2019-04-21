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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Attamah'ın kaleci Mert'e attığı hatalı pasta Muriç araya girdi. Ceza sahası sol çaprazında araya giren Muriç'in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.


10. dakikada sol taraftan Boldrin, kullandığı serbest vuruşta içeri çevirdiği topu arka direkte Muriç indirdi. Kale önünde Saadane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


14. dakikada Elia'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak direk dibine çarparak auta gitti.


23. dakikada sağ tarafta topla buluşan Boldrin'in ceza sahası içerisine girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.


37. dakikada İrfan Can'ın ara pasında kale önünde topla buluşan Visca'nın dokunuşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


40. dakikada Visca'nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan topu kornere gönderdi.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık


Medipol Başakşehir: Mert, Çaiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, Emre, İrfan, Mossoro, Visca, Elia, Robinho


Yedekler: Volkan, Bajic, Adebayor, Kudriashov, Arda, Demba Ba, Soner, Uğur, Serdar, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Çaykur Rizespor: Gökhan, Azubuike, Awaziem, Saadane, Melnjak, Musa, Abdullah, Mustafa Saymak, Umar Aminu, Boldrin, Vedat Muriç


Yedekler: Cihan, Talbi, Petrucci, Moroziuk, Çınar, Koray, Mehmet Uslu, Nakoulma, Orhan Ovacıklı


Teknik Direktör: Okan Buruk

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