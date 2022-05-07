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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 36.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Babel'in sağ taraftan yaptığı ortada savunmadan seken top altı pas üzerinde Berkan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek oyun alanına döndü.


11. dakikada ceza sahası içinde Trezeguet'ten pasını alan Berkay Özcan'ın şutunda kaleci Muslera direk dibinde sağına yatarak topu kornere çeldi.


39. dakikada Taylan'ın hatasıyla topa sahip olan Deniz Türüç, kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kalenin solundan dışarı çıktı.


41. dakikada Mahmut'un pasında Berkay Özcan topu savunma arkasına gönderdi. Ceza sahasında topa hareketlenen Gulbrandsen'den önce kaleci Muslera yatarak yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Özgür Ertem


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Efe Arda Koyuncu, Alexandru Epureanu, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Trezeguet, Gulbrandsen


Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Serdar Gürler, Pizzi, Ömer Ali Şahiner, Salih Uçan, Stefano Okaka


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nellson, Alpaslan Öztürk Taylan Antalyalı, Cicaldau, Berkan Kutlu, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed


Yedekler: Jankat Yılmaz, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Morutan, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Feghouli


Teknik Direktör: Domenec Torrent

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