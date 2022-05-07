Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)

55. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Berkay'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

64. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayı önünden Tolga Ciğerci'nin topun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Trezeguet, Sacha Boey'i çalımlayarak sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kaleye paralel gitti.

67. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Trezeguet, Sacha Boey'i çalımlayarak yaptığı vuruşta Nellson topu çizgiden çıkardı.

74. dakikada Gomis'in pasında topla buluşan Sacha Boey'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı.

78. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazında Lima'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Muslera iki hamlede topun sahibi oldu.

84. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Gomis, rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

86. dakikada Tolga'nın pasında Gulbrandsen'in ceza yayının solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından az farkla dışarı çıktı.

89. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Epureanu'nun kafayla pasında, Gulbrandsen'in yakın mesafeden kafayla yaptığı vuruşta kaleci Muslera gole izin vermedi.

90+4. dakikada ceza sahası içinde Van Aanholt'un vuruşunda kaleci Volkan sağına yatarak topu çeldi. Barış Alper'in şutunda top yan direğe çarparak dışarı çıktı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Efe Arda Koyuncu, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Serdar Gürler dk. 79), Mahmut Tekdemir (Aleksic dk. 90+2 ?), Berkay Özcan (Chadli dk. 79), Trezeguet, Gulbrandsen

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Pizzi, Ömer Ali Şahiner, Salih Uçan, Stefano Okaka

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nellson, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Halil Dervişoğlu dk. 80), Cicaldau (Pulgar dk. 68), Berkan Kutlu, Ryan Babel (Barış Alper Yılmaz dk. 90+2 ?), Kerem Aktürkoğlu (Morutan dk. 80 ?), Mustafa Muhammed (Gomis dk. 68)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Arda Turan, Sofiane Feghouli

Teknik Direktör: Domenec Torrent