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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada sol köşeden Oliveira'nın kullandığı kornerde kaleye yönelen topu kaleci Muhammed Şengezer son anda dışarı çeldi.


14. dakikada Oliveira ile paslaşan Kerem ceza sahası içinde topla buluştu. Kerem'in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1


27. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan Traore, kullandığı serbest vuruşta ortasını kale önüne yaptı. Ön direkte Mounir'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boey'in ortasında arka direkte Abdulkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak direk önünde bulunan Icardi'ye de çarparak auta gitti.


36. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Traore'nin yerden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


43. dakikada Ndayishimiyye'nin Torreira'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Atilla Karaoğlan penaltı olarak değerlendirdi.


45. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'in sağından filelere gitti. 0-2


45+5. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Rashica'nın ortasında meşin yuvarlak Ndayishimiyye'ye çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluştu. 0-3



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok


Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Duarte, Ndayishimiyye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Mounir, Traore, Keny,


Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Serdar Gürler, Aleksic, Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Touba, Okaka


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Kazımcan Karataş dk. 23), Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi


Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Midtsjo, Seferovic, Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Mata


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 14), Icardi (dk. 45 pen.), Ndayishimiyye (dk. 45+4 k.k.) (Galatasaray)


Sarı kart: Ndayishimiyye (Medipol Başakşehir)

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