Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol taraftan Serdar'ın pasında Titi topukla kale önüne çevirdi. Kale önünde Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
13. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında topla buluşan Robinho'nun ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45. dakikada Caiçara'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Visca topla buluştu. Visca'nın sağ taraftan içeriye girip, açısını daraltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.
45+1. dakikada hakem Suat Arslanboğa, VAR'ın uyarısıyla atılan golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Serdar, Mahmut, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Elia, Mossoro, Robinho
Yedekler: Volkan, Attamah, Bajic, Adebayor, Kudriashov, Napoleoni, Jojic, Soner, Uğur, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Göztepe: Beto, Tayfur, Wallace Reis, Titi, Berkan, Serdar Gürler, Halil Akbunar, Castro, Poko, Deniz Kadah, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Eren, Alpaslan, Celso, Gouffran, Ngando, Yalçın, Erol
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gol: Jerome (dk. 7) (Göztepe)