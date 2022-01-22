Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada penaltı noktası üzerinden Mahmut Tekdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Stefano Okaka'nın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Cherif Ndiaye'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Adis Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
37. dakikada sol kanattan Moubandje'nin ortasında ceza sahası içinde Cherif Ndiaye'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Junior Caicara, Youssouf Ndayishimiye, Leo Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Stefano Okaka
Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Fredrik Gulbrandsen, Deniz Türüç, Emre Çolak, Lucas Lima, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Wilker, Obinna Nwobodo, Yalçın Kayan, Murat Paluli, Moubandje, Cherif Ndiaye, Halil Akbunar, Adis Jahovic
Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Lourency, Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Atakan Çankaya, Di Santo, Yusuf Talum, Berkan Emir, David Tijanic
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Gol: Cherif Ndiaye (dk. 37) (Göztepe)
Sarı kartlar: Wilker (Göztepe), Leo Duarte (Başakşehir)