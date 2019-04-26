Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sağ taraftan Halil'in ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta top savunmadan sekerek yükseklik kazandı. Kale önünde havalanan topa Jerome'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
61. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa Robinho'nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi.
74. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Visca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
78. dakikada ceza yayı önünde Mahmut'un yaptığı ortada kale önünde Robinho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Beto çizgiden çıkardı.
85. dakikada Deniz Kadah'ın orta sahada topu kaptı. Kadah'ın yarı saha sürerek girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Mert ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
90+1. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Deniz'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşarak, kaleciyle karşı karşıya kalan Castro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'ten oyun alanına döndü.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Serdar, Mahmut, Clichy, İrfan Can (Bajic dk. 71), Emre, Visca, Elia (Adebayor dk. 46), Mossoro (Napoleoni dk. 57), Robinho
Yedekler: Volkan, Attamah, Kudriashov, Jojic, Soner, Uğur, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Göztepe: Beto, Tayfur, Wallace Reis, Titi, Berkan, Serdar Gürler (Alpaslan dk. 90+2 ?), Halil Akbunar (Gouffran dk. 70), Castro, Poko, Deniz Kadah, Jerome (Borges dk. 80 ?)
Yedekler: Göktuğ, Eren, Ngando, Yalçın, Erol
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Jerome (dk. 7), Deniz Kadah (dk. 85) (Göztepe)
Sarı kartlar: Caiçara, Robinho (Medipol Başakşehir), Wallace Reis (Göztepe)