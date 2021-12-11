Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Ömer Ali'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Chadli'nin sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Visca, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Chadli, Okaka
Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Şener Özbayraklı, Ponck, Lima, Aleksic, Tolga Ciğerci, Emre Karaal, Ahmed Kutucu, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Donk, Eren Elmalı, Varga, Tarkan Serbest, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Umut Bozok
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ben Ouannes, Sakıb Aytaç, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hajradinovic, Doğucan Haspolat, Jörgensen, Ahmet Engin, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Sarı kart: Duarte (Medipol Başakşehir)