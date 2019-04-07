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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine yerden çevirdiği topu kontrol eden Elia'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak hakem Serkan Çınar VAR'ın uyarısıyla golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.


24. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Visca'nın şutu direğin yanından auta çıktı.


30. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Elia'nın ortasını kaleci Serkan kornere çeldi.


32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın şutunu kaleci Serkan son anda kornere çıkardı.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Serkan Çınar, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clicy, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can Kahveci, Mossoro, Elia, Robinho


Yedekler: Volkan, Bajic, Adebayor, Kudriashov, Napoleoni, Demba Ba, Soner, Uğur, Serdar, Alpaslan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Konyaspor: Serkan, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Amir, Milosevic, Fofana, Jahovic


Yedekler: Mahmut, Selim, Yatabare, Hurtado, Mücahit, Ferhat, Mücahit


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Sarı kartlar: Emre (Medipol Başakşehir) Amir (Konyaspor)

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