Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin ortasında ceza sahasında Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
16. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet'in ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Fernandez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
31. dakikada Ozan'ın pasında sol taraftan Efecan'ın şutu üstten auta çıktı.
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Deniz Caner Özaral
Başakşehir: Mert, Caicara, Mahmut, Kudriashov, Clichy Gökhan, İrfan Can, Napoleoni, Visca, Elia, Bajic
Yedekler: Volkan, Uğur, Attamah, Mert, Alparslan, Jojic, Soner, Robinho
Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı
Alanyaspor: Ufuk, Nsakala, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Fernandes, Cisse
Yedekler: Haydar, Baiano, Emre, Hasan, Joel Obi, Taha
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Visca (dk. 6) (Medipol Başakşehir), Fernandez (dk. 16) (A. Alanyaspor)
Sarı kart: Ferhat (Konyaspor)