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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin ortasında ceza sahasında Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


16. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet'in ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Fernandez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1


31. dakikada Ozan'ın pasında sol taraftan Efecan'ın şutu üstten auta çıktı.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Deniz Caner Özaral


Başakşehir: Mert, Caicara, Mahmut, Kudriashov, Clichy Gökhan, İrfan Can, Napoleoni, Visca, Elia, Bajic


Yedekler: Volkan, Uğur, Attamah, Mert, Alparslan, Jojic, Soner, Robinho


Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı


Alanyaspor: Ufuk, Nsakala, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Fernandes, Cisse


Yedekler: Haydar, Baiano, Emre, Hasan, Joel Obi, Taha


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Visca (dk. 6) (Medipol Başakşehir), Fernandez (dk. 16) (A. Alanyaspor)


Sarı kart: Ferhat (Konyaspor)

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