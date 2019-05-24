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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada ceza sahası içine giren İrfan'ın şutunu kaleci Ufuk kontrol etti.


59. dakikada Elia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin şutu direğin yanından auta çıktı.


63. dakikada sol kanatta savunmadan dönen topla buluşan İrfan'ın plase vuruşu direğin üstünden auta çıktı.


68. dakikada sağ kanatta topla ceza sahası içine giren Cisse'nin şutunu kaleci Mert kornere çeldi.


68. dakikada sağ kanattan Villafanez'in kullandığı köşe vuruşunda Caulker'ın vuruşunu Mert oyun alanı içine çeldi.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Deniz Caner Özaral


Başakşehir: Mert (Volkan dk. 85 ?), Caicara, Mahmut, Kudriashov, Clichy Gökhan, İrfan Can (Soner dk. 89 ?), Napoleoni (Robinho dk. 65), Visca, Elia, Bajic


Yedekler: Uğur, Attamah, Mert, Alparslan, Jojic


Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı


Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Nsakala (Emre dk. 78), Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun, Ozan, Villafanez (Hasan dk. 81 ?), Efecan, Fernandes (Joel Obi dk. 72), Cisse


Yedekler: Haydar, Baiano, Taha


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Visca (dk. 6) (Başakşehir), Fernandez (dk. 16) (Aytemiz Alanyaspor)

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