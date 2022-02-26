Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karagümrük, geriye düştüğü maçta 2 dakikada bulduğu 2 golle karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Salih Uçan, uzaktan çok sert bir şut çıkardı ancak kaleci Viviano son anda topu kornere gönderdi.

70. dakikada rakibinden kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelen Biglia, soldan bindiren Borini'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Murat Altan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Leo Duarte, Hasan Ali Kaldırım (Ömer Ali Şahiner dk. 77), Tolga Ciğerci (Salih Uçan dk. 60), Serdar Gürler (Nacer Chadli dk. 60), Pizzi (Aleksic dk. 46), Berkay Özcan, Trezeguet (Gulbrandsen dk. 77), Stefano Okaka

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Deniz Türüç, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Jure Balkovec, Caner Erkin, Emre Mor (Salibur dk. 84 ?), Abdoulaye Toure (Levent Mercan dk. 65), Lucas Biglia, Kristijan Bistrovic, Ahmed Musa (Karamoh dk. 65), Fabio Borini (Jimmy Durmaz dk. 78)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Davide Biraschi, Alparslan Erdem, Jimmy Durmaz, Samed Onur, Adnan Uğur, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Trezeguet (dk. 25) (Başakşehir), Borini (dk. 39), Ahmed Musa (dk. 41) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Caner Erkin, Levent Mercan (Karagümrük), Salih Uçan, Okaka (Başakşehir)