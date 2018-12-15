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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada sol taraftan Napoleoni'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can'ın düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


22. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafı son çizgide topla buluşan Visca'nın dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


28. dakikada ceza sahası içinde Mert'in Ndiaye'ye yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.


30. dakikada Eren'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in solundan ağlarla buluştu. 1-1


32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında son çizgiye yakın noktadan Emre'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.


45+5. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında arka direkte İrfan Can'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Napoleoni, Mossoro, Bajic


Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor, Elia, Arda, Soner, Hafez, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Rodrigues, Feghouli, Eren


Yedekler: İsmail Çipe, Maicon, Ahmet, Selçuk, Linnes, Ömer, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat


Teknik Sorumlu: Levent Şahin


Goller: İrfan Can (dk. 18) (Medipol Başakşehir) Eren (dk. 30 pen.) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Serdar, Fernando (Galatasaray), Emre (Medipol Başakşehir)

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